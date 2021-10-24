В «Спартаке» не думают об отставке Витории после разгромного поражения от «Зенита»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что главный тренер Руй Витория не будет отправлен в отставку после гостевого поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура РПЛ.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», - приводит слова Зеленова телеграм-канал «Футбольный Биги».

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».