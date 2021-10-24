Евгений Кафельников: Весь менеджмент, Федун и игроки «Спартака» должны быть уволены в течение суток

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение «Спартака» в гостевом матче 12-го тура с «Зенитом» (1:7).

«Считаю, весь менеджмент, Федун и игроки должны быть уволены в течение суток! Уверен, это пойдет на пользу клубу. Пусть владельцем клуба будет кто угодно, но не Федун. Главные проблемы «Спартака» — Федун и игроки», — цитирует «РБ-Спорт» болельщика красно-белых.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался отвечать на вопрос о своей отставке.

Московский клуб имеет в активе 17 очков и находятся на седьмой строчке таблицы РПЛ. Красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей истории.