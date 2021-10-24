Сергей Семак: Бывают такие матчи, когда залетает все

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупную победу команды в матче со «Спартаком» (7:1).

- Бывают такие дни, когда если не все, то почти все удары в створ приводят к голам, причем довольно красивым. Сегодня у нас хороший день, но даже такая победа — это те же три очка. Сегодня мы порадуемся, но уже завтра будем готовиться к следующему матчу, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей истории.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 12 турах. «Спартак» набрал 17 очков и находятся на седьмой строчке.