Сергей Семак: Со «Спартаком» нам было удобнее играть с Азмуном, поэтому Дзюба остался в запасе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артем Дзюба остался в в запасе на матч против «Спартака» (7:1).

- Перед игрой я говорил, что у нас есть два нападающих. Иногда мы играем с одним, иногда - с двумя. Сегодня, исходя из нашего тактического рисунка, нам было удобнее играть с Сердаром, поэтому Дзюба остался в запасе. Дали шанс Мостовому - опять же, исходя из нашей тактики. На следующий матч, возможно, используем другую схему. Разберем соперника, посмотрим, кто как будет готов, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей истории.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 12 турах. «Спартак» набрал 17 очков и находятся на седьмой строчке.