Болельщики «Спартака» заявили об избиении фанатов в перерыве матча с «Зенитом»

Болельщики «Спартака» заявили об избиении фанатов со стороны стражей порядка в гостевом матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«В перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона представителями органов были жестоко избиты фанаты «Спартака». При избиении использовались дубинки и электрошокеры. На данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьёзная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается», - говорится в сообщении телеграм-канала «Выездные заметки».

Благодаря победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает занимать первое место в таблице РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».