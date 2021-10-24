Сергей Семак: Будем надеяться, что Малком сыграет в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья бразильского нападающего команды Малкома.

- У него повреждение, и в этой игре принять участие он не мог. Будем надеяться, что он подойдет к следующему матчу. Насколько быстрой будет его реабилитация сказать сложно. Это точно не на месяц, но участие в 1-2 матчах - под вопросом. Может, он восстановится быстро. Мы надеемся, что он наберет форму быстрее и вернется в нашу обойму, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 12 турах. «Спартак» набрал 17 очков и находятся на седьмой строчке.