«Марсель» сыграл на своем поле вничью с «ПСЖ»

«Марсель» в домашнем матче шестого тура французской лиги 1 сыграл вничью с «ПСЖ»- 0:0.

Отметим, что парижский клуб играл в меньшинстве почти весь второй тайм. На 57-й минуте красную карточку получил защитник Ашраф Хакими.

Добавим, что Лионель Месси вышел в стартовом составе »ПСЖ» и провел на поле весь матч.

«ПСЖ» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Марсель» располагается на четвертой строчке, имея в активе18 очков.

В следующем матче «ПСЖ» примет «Лилль» (29 октября). «Марсель» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Ниццей».