«Интер» упустил победу над «Ювентусом» на последней минуте матча

«Интер» в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Ювентусом» - 1:1.
Автором единственного гола хозяев стал Эдин Джеко. Форвард миланского клуба отличился на 17-й минуте.
«Ювентус» сравнял счет на 90-й минуте. Паулу Дибала реализовал пенальти.
Таким образом, «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Ювентус» располагается на шестой строчке. У туринской команды 15 очков.
В следующем матче «Интер» сыграет в гостях с «Эмполи». «Ювентус» примет дома «Сассуоло». Обе игры состоятся 27 октября.