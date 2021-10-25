Агент Миранчука заявил, что футболист не рассматривает вариант с возвращением в Россию

Вадим Шпинев, агент 26-летнего футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что футболист не собирается покидать Италию в течении ближайшего трансферного окна, несмотря на то, что он получает мало игрового времени.

«Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всё познаётся в сравнении. Лёше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает. Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жёсткий характер, более активную игру в оборону, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема», - передает слова агента «Чемпионат».

Напомним, в недавнем матче с «Удинезе» Миранчук вышел на замену во втором тайме.

«Аталанта» набрала 15 очков после девяти туров и расположилась на пятом месте в турнирной таблице серии А.