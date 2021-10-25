Алексей Миранчук зимой может перебраться в другой клуб серии А

Вадим Шпинёв, агент 26-летнего российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о возможном переходе своего клиента в другой итальянский клуб в аренду в следующем зимнем трансферном окне.

«Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту», сказал Шпинёв «Чемпионату».

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук сыграл лишь в пяти играх чемпионата, не отметившись результативными действиями и сыграв в общей сумме 170 минут. Всего за «бергамасков» полузащитник отыграл в 38 матчах, в которых сумел забить семь раз и отдать три голевые передачи.