«Время пришло!». Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения от «Ливерпуля»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился с заявлением после того, как его команда ничего не смогла противопоставить «Ливерпулю» в матче 9-го тура Английской премьер-лиги (0:5).

«Иногда не получается добиться того результата, за который мы боремся. Иногда результат оказывается не таким, как нам хотелось бы. За это мы и только мы несем ответственность, потому что винить больше некого. Наши фанаты снова были невероятными, они все время нас поддерживали. Они заслуживают большего, гораздо большего, и мы должны сделать это за них. Время пришло!» - написал Роналду в Instagram.

Напомним, вчера, 24 октября, «Ливерпуль» разгромно победил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0. Голы в составе гостей забили Кейта, Жота и трижды Мохамед Салах.

Криштиану Роналду отыграл весь матч и не отличился результативными действиями. Его гол был отменен во втором тайме из-за офсайда.