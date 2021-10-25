Данни - о победе над «Спартаком»: Этот матч был важным на пути к чемпионству

Бывший полузащитник московского «Динамо» и питерского «Зенита» Мигель Данни прокомментировал разгром красно-белых от своей бывшей команды (7:1).

«Я очень счастлив, потому что мы выиграли 7:1. Это фантастический результат! Конечно, всегда хорошо побеждать в матчах. Несмотря на то, что мы набрали три очка, это была победа над «Спартаком» - в играх с ними выигрывать всегда приятно и сложно. Этот матч был важным на пути к чемпионству!» - цитирует Данни «Спорт день за днем».

«Зенит» набрал 26 очков и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».