Фанаты «Барселоны» напали на машину Кумана после поражения в Класико, клуб уже отреагировал

Болельщики «Барселоны» атаковали машину главного тренера команды Рональда Кумана после матча десятого тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2).
Болельщики окружили машину, в которой находился Куман, начали стучать по ней и громко кричать.
В клубе осудили действия своих болельщиков.
«Барселона» публично осуждает жестокое и пренебрежительное поведение, с которым столкнулся наш тренер при выходе из «Камп Ноу». Клуб примет необходимые меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные инциденты не повторились».
Koeman pic.twitter.com/A224fuXmqw— CRUYFFISMO (@1899Gallego) October 24, 2021
источник: ФК «Барселона»