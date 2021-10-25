«Спартак» выступил с заявлением после ситуации с избиением фанатов во время матча против «Зенита»

«Спартак» высказал свою позицию относительно ситуации с избиением болельщиков, которая произошла в перерыве гостевого матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).

Ранее появилась информация, что после первого тайма фанаты красно-белых намеревались покинуть стадион «Газпром Арена», однако представители органов избили болельщиков, используя дубинки и электрошокеры.

– Клуб выясняет обстоятельства жесткого задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными. Мы обратились в Лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента – учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку, – говорится в сообщении телеграм-канала «Инсайды от Карпа».

Напомним, что вчерашняя разгромная победа помогла «Зениту» набрать 26 очка и расположиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет седьмым с 17 очками.

29 октября подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют против «Динамо», а «Спартак» днем позже дома встретится с «Ростовом».