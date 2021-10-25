Пол Скоулз - о Погба: Не думаю, что если Поля не будет на поле, его будет не хватать команде

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз резко раскритиковал полузащитника Поля Погба, который был удален в матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:5).

«Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» будет не хватать Погба, если он перестанет играть за команду. Он вышел на поле после перерыва и должен был помочь команде. Возможно, он хотел показать свою силу в центре поля, пытался побороться за мячи, но в итоге был удален за глупый фол. В итоге команда проигрывает 0:5 и остается в меньшинстве. В такой ситуации стоит задуматься - если Сульшер останется главным тренером команды, увидим ли мы Погба в майке «Манчестер Юнайтед»?, - приводит слова Скоулза The Sun.

Напомним, после девяти матчей Погба является лучшим ассистентом Английской премьер-лиги - он отдал семь результативных передач. Действующий контракт француза с «красными дьяволами» истекает 30 июня 2022 года. Его трансферная стоимость по данным Transfermart составляет 60 миллионов евро.