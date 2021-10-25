Мусаев находится в шаге от подписания контракта с азербайджанским клубом

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев близок к тому, чтобы стать главным тренером азербайджанского клуба «Сабах».

Как сообщает Sportinfo.az, на прошедшей неделе состоялась встреча между официальными представителями команды из Баку и 37-летним специалистом. Отмечается, что россиянин также посетил базу клуба.

Согласно данным источника, контракт тренера будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, Мусаев покинул «Краснодар» в апреле этого года. При нем «быки» впервые в своей истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Это произошло в прошлом сезоне.