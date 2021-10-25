Марсело хочет уйти из «Реала» во «Флуминенсе» до истечения срока контракта

Защитник «Реала» Марсело планирует покинуть мадридский клуб до истечения срока его контракта. Текущее соглашение бразильца с «Реалом» истекает летом следующего года.

Марсело стал дублером Ферлана Менди, что сократило его игровое время. Изначально бразилец был готов сменить роль в команде, но теперь хочет получить больше игровой практики.

По словам El Nacional , Марсело рассчитывает перейти в бразильский клуб «Флуминенсе». Президент «Реала» Флорентино Перес готов отпустить игрока, но не исключено, что главный тренер команды Карло Анчелотти не захочет потерять опытного футболиста, который играет важную роль в ротации.

Напомним, именно из «Флуминенсе» Марсело перешел в «Реал Мадрид». Это произошло 1 января 2007 года. С тех пор бразилец не покидал стан «королевского» клуба и провел с ним 530 матчей, забил 38 голов и отдал 101 голевую передачу. Вместе с «Реалом» Марсело четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился триумфатором чемпионата и 2 раза Кубка Испании.

В нынешнем сезоне на счету Марсело всего один проведенный матч из девяти.