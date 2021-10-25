«Лестер» и «Эвертон» претендуют на приобретение Иско

Атакующий полузащитник «Реала» Иско может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 29-летнего испанца заинтересованы два клуба АПЛ, а именно «Лестер» и «Эвертон». Отмечается, что футболист может покинуть стан мадридцев летом 2022 года в качестве свободного агента.

Напомним, Иско выступает за «Реал» с июля 2013 года. Всего в составе «сливочных» он провел 342 матча, забил 52 гола и отдал 56 ассистов. Вместе с командой хавбек стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании.