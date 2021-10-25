«Зальцбург» установил исторический рекорд в австрийской Бундеслиге

Австрийский «Зальцбург» установил новый рекорд в чемпионате Австрии по количеству набранных очков после 12 туров. На счету «Ред Булла» 11 побед и одна ничья, которые принесли в общей сумме 34 балла.

«Зальцбург» установил новый рекорд австрийской Бундеслиги по наибольшему количеству очков в 12 стартовых раундах. Об этом сообщает в Твиттере OptaFranz.

Отметим, что и в Лиге чемпионов дела у «Зальцбурга» складываются весьма неплохо: По истечении трех туров австрийский клуб лидирует в квартете с «Лиллем», «Вольфсбургом» и «Севильей», набрав семь очков.