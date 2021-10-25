Моуринью настаивает на трансфере Себальоса в «Рому»

Центральный полузащитник «Реала» Дани Себальос может стать игроком «Ромы».

По информации El Nacional, главный тренер римского клуба Жозе Моуринью лично заинтересован в осуществлении трансфера 25-летнего испанца. Отмечается, что сумма трансфера хавбека в стан «волков» может составить около 20 миллионов евро.

Также стало известно об интересе к футболисту со стороны его бывшей команды – «Бетиса».

Напомним, Себальос пополнил состав «Реала» летом 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 56 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Добавим, что с 2019 по 2021 годы испанский футболист выступал на правах аренды в «Арсенале».