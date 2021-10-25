ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 октября 11:41
автор: Владислав Корегин

Терюшков сообщил об уходе Черевченко с поста главного тренера «Химок»

Отечественный специалист тренировал команду с осени 2020 года.

Депутат Госдумы РФ, а также куратор «Химок» Роман Терюшков сообщил о том, что главный тренер Игорь Черевченко покинул свою должность.

Напомним, что 47-летний россиянин возглавлял команду с сентября прошлого года. При нем коллектив занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2020/21.

– Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко. Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время, по итогам прошедшего сезона был достигнут лучший результат за всю историю существования клуба, – цитирует Терюшкова «РБ-Спорт».

Также отечественный специалист заявил, что в данный момент исполняющим обязанности главного тренера клуба будет назначен Игорь Ющенко, в данный момент возглавляющий молодежную команду химчан. При этом он отметил, что подмосковный клуб не рассматривает кандидатуру наставника «Шинника» Вадима Евсеева.

Добавим, что после 12 туров нынешнего сезона РПЛ «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алексей Миранчук зимой может уйти в арендуХет-трик Салаха позволил "Ливерпулю" разгромить "Манчестер Юнайтед"Аслан Карацев выиграл "Кубок Кремля"Джикия не сдержался после разгромного поражения от «Зенита»«Мне уже смешно»: неожиданные слова Уткина о поражении «Спартака»Российская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
«Все может решить один момент, но ставлю на ничью 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев объяснил «Плеймейкеру», почему «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (25 октября, 19:00) может добиться положительного результата.
«Пускай играют дубль с академией, а не машин престижнейших водители». Как фаны «Спартака» реагируют на унижение в Питере
Поражение «Спартака» от «Зенита» (1:7), ставшее самым крупным для красно-белых в чемпионатах России и СССР, вызвало эмоциональную реакцию поклонников легендарного клуба и всех неравнодушных к футболу людей. Мы собрали самые яркие мнения на эту тему.
«Зенит» тоже проигрывал 1:7… Самые крупные поражения топ-клубов в чемпионатах России (видео)
Под впечатлением от исторического разгрома спартаковцев в Санкт-Петербурге вспоминаем, как наши топ-клубы били свои антирекорды в чемпионатах России.
Умный Макс — 2021! Как Ферстаппен за счет тактики впервые покорил Штаты и оторвался от Хэмилтона
Макс Ферстаппен сделал серьезную заявку на победу в чемпионате «Формулы-1» этого сезона, выиграв Гран-при США. «Плеймейкер» подводит итоги напряженного гоночного уик-энда в Техасе.
К борьбе за Олимпиаду готова! Как Русская Ракета Трусова выиграла Гран-при США с одним квадом
Соревнования одиночниц на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в олимпийском сезоне – Skate America в Лас-Вегасе – завершились двойным успехом подопечных Этери Тутберидзе: Александра Трусова стала первой, Дарья Усачева - второй.
Сорванное шоу. Как Месси, Неймар и Мбаппе еле унесли ноги из Марселя
«ПСЖ» второй раз в сезоне не смог победить в Лиге 1, отыграв больше получаса в меньшинстве.
«Семь пропущенных мячей — это везение «Спартака». Червиченко — о разгромной победе «Зенита» в главном матче РПЛ
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о результате центрального матча 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» разгромил красно-белых 7:1.
Дуршлаг из «Спартака». Как «Зенит» отгрузил семь мячей главному врагу, а Дзюба стал сорекордсменом (видео)
В 12-м туре РПЛ «Зенит» разгромил в Санкт-Петербурге красно-белых (7:1), которые впервые в истории пропустили столько в чемпионате России, и снова вышел на единоличное первое место в таблице.
Не для таких рекордов Роналду возвращался в АПЛ… Как «МЮ» проиграл дома 0:5 «Ливерпулю»
В центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» был унижен на своем поле командой Юргена Клоппа, потерпев свое самое крупное домашнее поражение в противостоянии с «Ливерпулем», которое длится с 1895 года.
С аншлагом и без шансов. Как «Барселона» проиграла первое Эль-Класико в эпоху «после Месси»
В главном матче 10-го тура испанской Ла Лиги команда Роналда Кумана на переполненном «Камп Ноу» не устояла против «Реала» (1:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика