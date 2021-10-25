Терюшков сообщил об уходе Черевченко с поста главного тренера «Химок»

Депутат Госдумы РФ, а также куратор «Химок» Роман Терюшков сообщил о том, что главный тренер Игорь Черевченко покинул свою должность.

Напомним, что 47-летний россиянин возглавлял команду с сентября прошлого года. При нем коллектив занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2020/21.

– Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко. Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время, по итогам прошедшего сезона был достигнут лучший результат за всю историю существования клуба, – цитирует Терюшкова «РБ-Спорт».

Также отечественный специалист заявил, что в данный момент исполняющим обязанности главного тренера клуба будет назначен Игорь Ющенко, в данный момент возглавляющий молодежную команду химчан. При этом он отметил, что подмосковный клуб не рассматривает кандидатуру наставника «Шинника» Вадима Евсеева.

Добавим, что после 12 туров нынешнего сезона РПЛ «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.