Два клуба АПЛ хотят подписать Перишича

Фланговый полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич входит в сферу интересов двух команд чемпионата Англии.

Как сообщает Todofichajes, в январе 2022 года за трансфер 32-летнего футболиста поборются «Вест Хэм» и «Эвертон». Ранее появилась информация, что игрока хочет подписать клуб бундеслиги – «Вольфсбург».

Напомним, Перишич защищает цвета «Интера» с 2015 года. В составе «нерадзурри» он провел 216 матчей, забил 47 голов и отдал 41 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в десять миллионов евро.

За сборную Хорватию полузащитник отыграл 109 встреч (31 гол).