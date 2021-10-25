Шварц заявил, что на кубковый матч против «Оренбурга» будет выставлен боевой состав

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто из игроков не примет участия против «Оренбурга» в третьем туре группового этапа Кубка России, а также поделился настроем на игру с лидером ФНЛ.

«Могу точно сказать, что Диего Лаксальт, Даниил Лесовой и Гильермо Варела, который получил травму в матче с «Химками», не сыграют с «Оренбургом». Все остальные игроки в строю и готовы играть на искусственном поле.

Безусловно, мы имеем в виду пятничную игру с «Зенитом». Но в то же время мы полностью сосредоточены на кубковом матче в Оренбурге. У нас нет настроения, что мы можем где-то недооценивать соперника. Игра за кубок для нас очень важна, поэтому мы выставим максимально боевой состав», - приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Напомним, «Динамо» располагается на втором месте в РПЛ, имея в активе 23 очка. Подопечные Шварца отстают от лидирующего «Зенита» на три балла, с которым они встретятся в следующем туре.

В Кубке России сине-белые играют вместе с «Оренбургом» и «Динамо» из Ставрополя, который они разгромили со счетом 6:0.