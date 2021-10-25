Ольга Смородская: На месте Витории я бы ушла сама

Ольга Смородская прокомментировала результат «Спартака» в матче с «Зенитом», в котором красно-белые разгромно уступили хозяевам со счетом 1:7.

«Оцениваю этот результат для «Спартака» как очень плохой, катастрофический. На месте тренера сама бы подала в отставку. Не знаю, Федун вообще адекватные решения может принимать или нет. По-моему, нужно срочно что-то менять. Никакого прогресса в игре «Спартака» не вижу, и счет говорит сам за себя», - сказала Смородская «СЭ».

В первом тайме в составе «Зенита» дубль оформил Сердар Азмун (21-я и 36-я минуты). Иранский нападающий сравнялся по количеству голов (85) с Вагнером Лавом, который лидирует в списке бомбардиров-легионеров за всю историю российского первенства. Также до перерыва отличились Клаудиньо (28) и Андрей Мостовой (45+1).

Во втором тайме Квинси Промес (54) сократил отставание «Спартака». Петербургский клуб ответил точными ударами Мостового, Александра Ерохина (88) и Артема Дзюбы (80), который реализовал пенальти и догнал Олега Веретенникова по количеству голов в истории чемпионатов России. У обоих по 143 мяча.