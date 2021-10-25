Черевченко официально покинул «Химки»

Пресс-служба «Химок» объявила об уходе из команды главного тренера Игоря Черевченко.

По информации источника, контракт между подмосковным клубом и 47-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что вместе с тренером команду покинули его помощники, а именно Игорь Семшов и Валерий Климов.

Напомним, что Черевченко возглавлял «Химки» с 25 сентября прошлого года. Под его руководством команда одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Ранее в своей карьере россиянин тренировал «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Балтику».

В сезоне-2020/21 химчане заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, что является лучшим результатом клуба в истории их выступлений в РПЛ.

Добавим, что после 12 туров нынешнего сезона российской премьер-лиги «Химки» идут на 14-м месте, набрав 11 очков.