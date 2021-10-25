Швайнштайгер: Де Хеа злился, когда я говорил, что Нойер играет лучше, чем он

Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал о своих отношениях с голкипером Давидом де Хеа.

«Когда я впервые оказался в «Манчестер Юнайтед», де Хеа спросил: «Скажи, я лучше Нойера? Я сказал: «Нет, это не так. Он на другом уровне. Давид рассердился, но я объяснил, почему я так подумал. Каждый раз, когда де Хеа проводил удачный матч, он снова задавал мне этот вопрос, но я был непоколебим», - цитирует слова Швайнштайгера BBC.

Швайншайгер является легендой сборной Германии и мюнхенской «Баварии». В составе национальной команды Бастиан дебютировал в 2004 году и провел в общей сложности 121 матч при 24 голах, став с ней чемпионом мира в 2014 году в Бразилии. За «Баварию» полузащитник сыграл в 500 матчах, отдав 100 ассистов и забив 68 голов.