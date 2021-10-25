Игорь Черевченко прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Химок».

«На днях я принял непростое решение покинуть «Химки».

За год, который я провел здесь, мы вместе проходили непростые моменты и одерживали запоминающиеся победы.

Хотел бы отметить отличный коллектив, самоотдачу и профессионализм ребят, что помогло исправить непростое положение в прошлом сезоне и отлично его завершить. Я буду следить за «Химками» и переживать за каждого футболиста, с которым работал. Благодарю всех, желаю команде, клубу и болельщикам больших побед!» — цитирует специалиста официальный сайт подмосковного клуба.

Напомним, что Черевченко возглавлял «Химки» с 25 сентября прошлого года. Под его руководством команда одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Ранее в своей карьере россиянин тренировал «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Балтику».