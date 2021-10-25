Салах хочет получать в «Ливерпуле» 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Руководство «Ливерпуля» продолжает вести переговоры с нападающим команды Мохамедом Салахом по поводу продления его действующего контракта.

Согласно информации Football Insider, 29-летний египтянин готов остаться в клубе, если его зарплата будет увеличена до 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее стало известно, что «мерсисайдцы» предложили футболисту соглашение до 30 июня 2026 года с окладом 350 тысяч фунтов.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 215 матчей, забил 140 гола и отдал 52 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.