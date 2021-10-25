Сутормин поделился победными эмоциями после матча со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после победы команды над «Спартаком» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (7:1).

«Питер! С победой», - написал Сутормин в Instagram.

В первом тайме в составе «Зенита» дубль оформил Сердар Азмун (21-я и 36-я минуты). Иранский нападающий сравнялся по количеству голов (85) с Вагнером Лавом, который лидирует в списке бомбардиров-легионеров за всю историю российского первенства. Также до перерыва отличились Клаудиньо (28) и Андрей Мостовой (45+1).

Во втором тайме Квинси Промес (54) сократил отставание «Спартака». Петербургский клуб ответил точными ударами Мостового, Александра Ерохина (88) и Артема Дзюбы (80), который реализовал пенальти и догнал Олега Веретенникова по количеству голов в истории чемпионатов России. У обоих по 143 мяча.