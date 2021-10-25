Дмитрий Комбаров: У «Спартака» нет никакой стабильности, какие-то качели

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом» (1:7).

«Шокирован результатом, как и все болельщики «Спартака». Вышли без эмоций с первых минут. «Зенит» выглядел намного свежее, эмоциональнее.

Если руководство примет решение об отставке Витории, то никто этому не удивится. Это же не одно поражение. Команда очень нестабильна, непонятна, хоть и были хорошие матчи. Ни с точки зрения игры, ни с точки зрения эмоций, ни с точки зрения физики — стабильности никакой. Какие-то качели», - приводит слова Комбарова «Чемпионат».

В первом тайме в составе «Зенита» дубль оформил Сердар Азмун (21-я и 36-я минуты). Иранский нападающий сравнялся по количеству голов (85) с Вагнером Лавом, который лидирует в списке бомбардиров-легионеров за всю историю российского первенства. Также до перерыва отличились Клаудиньо (28) и Андрей Мостовой (45+1).

Во втором тайме Квинси Промес (54) сократил отставание «Спартака». Петербургский клуб ответил точными ударами Мостового, Александра Ерохина (88) и Артема Дзюбы (80), который реализовал пенальти и догнал Олега Веретенникова по количеству голов в истории чемпионатов России. У обоих по 143 мяча.