Полузащитник «Химок» Кухарчук: Уход Черевченко из клуба? Это часть нашей футбольной жизни

Фланговый полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал уход главного тренера Игоря Черевченко из подмосковной команды.

Напомним, что контракт между клубом РПЛ и 47-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Он возглавлял химчан с осени прошлого года.

– Это часть нашей футбольной жизни. Я очень благодарен Игорю Геннадьевичу и всему тренерскому штабу за это время. Желаю им удачи и успехов в дальнейшей карьере! Были ли напутственные слова от Черевченко? Да, были добрые слова поддержки и благодарности, общие слова, – цитирует Кухарчука портал Rusfootball.info.

Добавим, что в сезоне-2020/21 «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда идет 14-й, набрав 11 очков после 12 сыгранных туров.

31 октября «Химки» сыграют дома против «Урала».