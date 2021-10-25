Ющенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок»

В понедельник, 25 октября, пост главного тренера «Химок» покинул Игорь Черевченко. В связи с этим исполняющим обязанности назначен 52-летний специалист Игорь Ющенко, который до этого дня руководил молодежной командой.

Ющенко возглавит команду в матче Кубка России с «Балтикой».

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок» в понедельник. Вместе с ним из клуба ушли Валерий Климов и Игорь Семшов.

Стоит отметить, что ранее Ющенко неоднократно исполнял обязанности главного тренера «Химок».