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25 октября 14:08
автор: Александр Бойченко

Александр Шмурнов: Максименко вообще не вратарь

«Спартак» сокрушительно уступил «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ на «Газпром Арене» (1:7).

Комментатор и болельщик «Спартака» Александр Шмурнов раскритиковал голкипера красно-белых Александра Максименко после поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура РПЛ.

«Я бы сказал: он вообще не вратарь, — написал Шмурнов в Twitter. — Увы... Прыгучий, тренированный молодой парень — да, но не вратарь. Потому что вратарь — это чертов гений, не просто что-то там умеющий, а чувствующий свою выдающуюся роль, с гениальной интуицией и тонким пониманием эпизода».

В первом тайме в составе «Зенита» дубль оформил Сердар Азмун (21-я и 36-я минуты). Иранский нападающий сравнялся по количеству голов (85) с Вагнером Лавом, который лидирует в списке бомбардиров-легионеров за всю историю российского первенства. Также до перерыва отличились Клаудиньо (28) и Андрей Мостовой (45+1).

Во втором тайме Квинси Промес (54) сократил отставание «Спартака». Петербургский клуб ответил точными ударами Мостового, Александра Ерохина (88) и Артема Дзюбы (80), который реализовал пенальти и догнал Олега Веретенникова по количеству голов в истории чемпионатов России. У обоих по 143 мяча.

источник: Twitter.com
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