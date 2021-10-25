Боярский заявил, что с болельщиками «Спартака» нужно поступать жестко

Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал задержание болельщиков «Спартака» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).

«Нужно разбираться, я не знаю всех деталей. Но все должно быть по закону. Жесткость с фанатами «Спартака» необходима! На стадион ходят детишки, семьи. Должен быть порядок», — сказал Боярский «СЭ».

Добавим, что красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей истории.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 12 турах. «Спартак» набрал 17 очков и находится на седьмой строчке.