Куман не будет уволен из «Барселоны» после поражения от «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжит занимать свой пост в каталонской команде, несмотря на домашнее поражение в дерби от «Реала» (1:2) в матче десятого тура чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, руководство сине-гранатовых по-прежнему доверяет нидерландскому специалисту, однако в случае потери очков команды в ближайших трех матчах ситуация может поменяться.

Отмечается, что вопрос об увольнении специалиста может быть рассмотрен, если команда не одержит победы над «Райо Вальекано» и «Алавесом» в рамках Ла лиги, а также киевским «Динамо» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне под его руководством команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков в девяти матчах. Отставание от лидирующего «Реала Сосьедад» составляет шесть очков.