«Факел» продлил контракт с Василенко

Пресс-служба «Факела» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Олегом Василенко.

Отмечается, что новое соглашение между воронежской командой и 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, Василенко приступил к своей должности в клубе в сентябре прошлого года. При нем коллектив одержал 28 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

В нынешнем сезоне «Факел» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 очков после 19 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет пять очков.