РПЛ начала проверку инцидента с избиением болельщиков «Спартака» в матче с «Зенитом»

Служба коммуникаций РПЛ сообщила о том, что в данный момент лига проводит проверку инцидента с избиением фанатов «Спартака», которая произошла в перерыве матча 12-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:7).

Ранее появилась информация, что после первого тайма болельщики красно-белых намеревались покинуть стадион «Газпром Арена», однако представители органов избили болельщиков, используя дубинки и электрошокеры.

– Российская Премьер-Лига проводит проверку инцидента с болельщиками «Спартака» на территории «Газпром Арены». Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей Лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам, – цитирует службу РПЛ «Чемпионат».

Добавим, что после 12 сыгранных туров «Зенит» набрал 26 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет седьмым с 17 очками.

29 октября подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют против «Динамо», а московский клуб днем позже дома встретится с «Ростовом».