Матч 13-го тура «Зенит» - «Динамо» смогут посетить 19500 болельщиков

Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» смогут принять участие не более 19 500 человек. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Матч между командами состоится 29 октября на «Газпром Арене». Согласно санитарным правилам РПЛ, квота для болельщиков гостей установлена в размере 5 процентов, поэтому поддержать гостей на стадионе смогут 975 человек.

Напомним, «Зенит» и «Динамо» идут на лидирующих позициях в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 26 баллов, у подопечных Шварца 23 очка.