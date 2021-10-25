Агент Дивеева: Пока Игорь играть не может – он еще лечится

Агент Олег Еремин, клиентом которого является центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев, сообщил о том, когда его подопечный сможет вернуться в строй московской команды после травмы.

Напомним, что 22-летний футболист получил повреждение одной из мышц таза в матче отбора к ЧМ-2022 между сборными Словении и России (1:2) – игрок был заменен на 36-й минуте встречи.

– Игорь играть пока не может, он еще лечится. При готовности он бы уже играл. Сможет ли он выйти на поле в матче с «Металлургом» в Кубке России? Пока неизвестно, будет понятно по самочувствию, – цитирует Еремина Sport24.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в десяти матчах, забив один гол.

26 октября ЦСКА сыграет на выезде с липецким «Металлургом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.