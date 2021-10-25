Роман Широков: Не стоило ли задуматься об отставке Слуцкого после поражения от «Ракува»?

Экс-игрок «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Роман Широков прокомментировал последние результаты «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

«Слуцкий прекрасно знает всю систему, сначала сказал, что сразу «Рубин» никуда не стремится, что ему нужно время построить команду. У «Рубина» одна победа в десяти матчах, а сколько он уже команду строит, два года? Команду за год можно построить.

Не стоило ли подумать об отставке Слуцкого после поражения от «Ракува»? Разное бывает, тогда, может, и не надо было. Может, попали в неудачную полосу, хотели перекрыться РПЛ – но всё пошло только хуже. Хотя повторюсь – там есть руководство, они всё должны понимать», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

В следующем матче «Рубин» примет столичный ЦСКА. По итогам 12-ти туров казанская команда занимает девятое место с 16 очками. В начале сезона подопечные Слуцкого участвовали в Лиге конференций, но не смогли пройти первый же барьер в третьем квалификационном раунде, уступив польскому «Ракуву» по сумме двух матчей (0:1).