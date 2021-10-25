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25 октября 15:49
автор: Александр Бойченко

Карим Бензема: Не ставлю цели выиграть «Золотой мяч», это растрачивает энергию

Бензема вошел в список из 30-ти номинантов на «Золотой мяч».

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема поделился своими ожиданиями от грядущего вручения «Золотого мяча» по итогам года. По словам француза. он не считает эту награду приоритетной в данный момент.

«Быть в числе тридцати номинантов - это уже хорошо», - цитирует Бензема beIN Sports. - Я не ставлю себе цель выиграть «Золотой мяч», потому что, когда начинаешь так думать, растрачиваешь энергию. Это не только индивидуальная награда, но и коллективная. Если мне удастся выиграть, то благодаря помощи моих товарищей по команде».

В текущем сезоне испанской Примеры Бензема в восьми играх забил девять голов и отдал семь голевых передач. Нападающий вошел в число 30-ти претендентов на вручение «Золотого мяча».

источник: beIN SPORTS
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