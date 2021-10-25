Карим Бензема: Не ставлю цели выиграть «Золотой мяч», это растрачивает энергию

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема поделился своими ожиданиями от грядущего вручения «Золотого мяча» по итогам года. По словам француза. он не считает эту награду приоритетной в данный момент.

«Быть в числе тридцати номинантов - это уже хорошо», - цитирует Бензема beIN Sports. - Я не ставлю себе цель выиграть «Золотой мяч», потому что, когда начинаешь так думать, растрачиваешь энергию. Это не только индивидуальная награда, но и коллективная. Если мне удастся выиграть, то благодаря помощи моих товарищей по команде».

В текущем сезоне испанской Примеры Бензема в восьми играх забил девять голов и отдал семь голевых передач. Нападающий вошел в число 30-ти претендентов на вручение «Золотого мяча».