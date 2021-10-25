Де Йонг получил травму в матче «Барселоны» с «Реалом»

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг получил травму во время матча девятого тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:2).

Напомним, что 24-летний футболист вышел в стартовом составе каталонского клуба, но был заменен на Серхи Роберто на 77-й минуте.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», медики диагностировали у де Йонга растяжение подколенного сухожилия. Сроки возвращения игрока в строй будут зависеть от хода восстановления. Он пропустит матч 11-го тура с «Райо Вальекано», который состоится 27 октября.

В текущем сезоне Френки принял участие в восьми матчах, в которых отдал две голевые передачи.