«Манчестер Юнайтед» рассматривает игрока «Аякса» Гравенберха в качестве замены Погба

Центральный полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации Todofichajes, в услугах 19-летнего футболист всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, руководство «красных дьяволов» считает, что игрок амстердамцев сможет достойно заменить в составе хавбека Поля Погба, который может покинуть клуб летом 2022 года на правах свободного агента.

Также отмечается, что нидерландского игрока хочет подписать «Барселона» и «Манчестер Сити».

Напомним, Гравенберх является воспитанником академии «Аякса». В составе взрослой команды он отыграл 75 матчей, забил десять голов и отдал восемь ассистов. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.