Радислав Ковач: Почему бы и не попробовать Титова в роли тренера «Спартака»?

Экс-полузащитник московского «Спартака» Радослав Ковач прокомментировал поражение клуба от «Зенита» в матче 12-го тура чемпионата России (1:7).

«Это тяжело! 7:1! Ужасно! А где сейчас Титов? Таким легендам нужно работать в «Спартаке». Почему бы и его не попробовать в роли тренера?», — цитирует чеха «Спорт-Экспресс».

Отметим, что последним местом работы Титова был красноярский «Енисей». Экс-игрок «Спартака» работал в тренерском штабе Дмитрия Аленичева.

Добавим, что красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей истории. «Спартак» набрал 17 очков и находится на седьмой строчке в таблице РПЛ.