Акинфеев, Дивеев, Заболотный и Фернандес не помогут ЦСКА в матче Кубка России с «Металлургом»

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, кто из игроков армейцев не сыграет в выездном матче группового этапа Кубка России с липецким «Металлургом».

По информации источника, предстоящую встречу пропустят голкипер Игорь Акинфеев, защитники Игорь Дивеев и Марио Фернандес, а также форвард Антон Заболотный. При этом недавно восстановившийся от травмы бразилец Бруно Фукс отправился в Липецк вместе с командой.

Напомним, что матч Кубка России между «Металлургом» и ЦСКА состоится завтра, 26 октября, в 17:00 мск. В первом туре подопечные Алексея Березуцкого разгромили «Зенит-Ижевск» (4:0).