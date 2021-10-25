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Опубликован расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре, Дзюбы в списке нет
25 октября 17:12
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Опубликован расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре, Дзюбы в списке нет

В национальной команде появились семь новых игроков.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с составом национальной команды на матчи отборочного раунда ЧМ-2022 в ноябре.

В расширенный список попал 41 игрок, в том числе шесть вратарей, 11 защитников, 19 полузащитников и пять нападающих.

Отметим, что в состав не вошел форвард «Зенита» Артем Дзюба. Нападающий пока не провел ни одной игры в составе сборной России под руководством Карпина.

Как сообщает пресс-служба РФС, 1 ноября тренерский штаб сократит список до 27 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме (»Локомотив» Москва), Матвей Сафонов (»Краснодар»), Сослан Джанаев (»Сочи»), Никита Хайкин (»Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов (»Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия (»Спартак» Москва), Максим Осипенко (»Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников (»Рубин» Казань), Сергей Терехов (»Сочи»), Фёдор Кудряшов (»Антальяспор» Турция), Арсен Адамов (»Урал» Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все - «Локомотив» Москва), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА Москва), Александр Головин (»Монако» Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук (»Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - «Динамо» Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба - «Краснодар»), Денис Глушаков (»Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - «Спартак» Москва), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба - «Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Ежов (»Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Федор Смолов (»Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин (»Динамо» Москва), Гамид Агаларов (»Уфа»), Иван Сергеев (»Крылья Советов» Самара).

Добавим, что сборная России проведет два заключительных матча квалификации. 11 ноября команда Карпина сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра и 14-го числа в Сплите с Хорватией.

Российская команда возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, набрав 17 очков.

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