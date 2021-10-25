Опубликован расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре, Дзюбы в списке нет

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с составом национальной команды на матчи отборочного раунда ЧМ-2022 в ноябре.

В расширенный список попал 41 игрок, в том числе шесть вратарей, 11 защитников, 19 полузащитников и пять нападающих.

Отметим, что в состав не вошел форвард «Зенита» Артем Дзюба. Нападающий пока не провел ни одной игры в составе сборной России под руководством Карпина.

Как сообщает пресс-служба РФС, 1 ноября тренерский штаб сократит список до 27 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме (»Локомотив» Москва), Матвей Сафонов (»Краснодар»), Сослан Джанаев (»Сочи»), Никита Хайкин (»Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов (»Химки»).