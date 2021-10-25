Вратарь «Спартака» Максименко отразил только 50 процентов ударов в РПЛ-2021/22

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко показывает в чемпионате России плохую статистику по отражению ударов.

23-летний голкипер отбил в текущем розыгрыше российской премьер-лиги 17 из 34 ударов по своим воротом, то есть лишь 50 процентов, сообщает RT.

По данному показателю Максименко является худшим вратарем чемпионата среди тех, кто провел на поле хотя бы два матча.

Напомним, что накануне «Спартак» впервые в своей истории пропустил семь мячей в чемпионате страны. Красно-белых обыграл «Зенит» (7:1).