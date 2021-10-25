Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Артем Дзюба не попал в расширенный список на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Это решение тренерского штаба. Было ли общение членов тренерского штаба с Артемом? Нет», - цитирует пресс-служба РФС наставника национальной команды.

Добавим, что сборная России проведет два заключительных матча квалификации. 11 ноября команда Карпина сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра и 14-го числа в Сплите с Хорватией.

Российская команда возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, набрав 17 очков.