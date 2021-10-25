Цорн уверен, что новый рисунок игры «Локомотива» в будущем принесет результат

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн уверен, что новый тренерский штаб основной команды со временем добьется результата.

«Мы по-прежнему уделяем много времени изменению тактического рисунка игры. Игроки начинают понимать тактические идеи нового тренерского штаба. Уверены, что в долгосрочной перспективе принесет результат именно такой футбол — с установкой больше действовать на чужой половине поля, вступать в отбор сразу после потери мяча, активно прессинговать соперника», - приводит слова Цорна Sport24.ru

Напомним, что «железнодорожников» 10 октября возглавил немецкий специалист Маркус Гисдоль, под его руководством «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в российской премьер-лиге (РПЛ) и проиграл «Галатасараю» в Лиге Европы (0:1). Сегодня в рамках 12-го тура РПЛ красно-зеленые в 19:00 примут на своем поле «Сочи».