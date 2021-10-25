Агент Николича: На данный момент интерес «Спартака» к моему клиенту – это просто слухи

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы экс-наставника «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его подопечным интересуется «Спартак».

Напомним, что в данный момент главным тренером красно-белых является португалец Руй Витория. Вчера, 24 октября, москвичи разгромно проиграли «Зениту» (1:7) в гостевом матче 12-го тура чемпионата России.

– Мы читаем об интересе «Спартака» к Марко в сети и в газетах, но на данный момент – это слухи. Теоретически он может откликнуться на предложения как зарубежных клубов, так и клубов из России. Но на практике для начала надо увидеть предложение и после этого принимать решение. Так что я не могу ответить на вопрос, готов ли он пойти в «Спартак», чтобы спасти команду в тяжелый момент, – цитирует агента портал «Метарейтинг».

Добавим, что Николич покинул «Локомотив» 5 октября. Серб находился в команде с июня прошлого года. Под его руководством железнодорожники стали обладателями Кубка России. После ухода специалиста из стана москвичей должность главного тренера занял немец Маркус Гисдоль.